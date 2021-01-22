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В Иркутской области на нацпроект «Культура» потратят 100 млн рублей

Из них 88 млн рублей потратят на ремонт учреждений и музыкальные инструменты для школ искусств и колледжей сферы культуры, сообщают в областной администрации.

- Новшеством этого года является включение в федеральный проект творческого конкурса «Лучшие сельские учреждения культуры и их работники». В Иркутской области он проводится с 2012 года, а теперь получил федеральную поддержку. 15 лучших учреждений получат по 100 тысяч рублей, 20 работников - по 50 тысяч рублей, - отметил Руслан Дячук. 

Также в рамках проекта проходит переобучение специалистов. Средства на это выделяют не регионам, а учебным заведениям. В 2021 году в дистанционном формате в них будет учиться 620 специалистов из Иркутской области. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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