Новости

Стоимость патента для бизнеса Иркутской области снизят

Губернатор области выступил за снижение стоимости патента для розничных магазинов и общепита, сообщают в администрации области.

Инициаторы корректировок максимально приблизили патентную систему налогообложения к ЕНВД, чтобы она не привела к увеличению налоговой нагрузки на индивидуальных предпринимателей.

Это удалось, за исключением видов предпринимательской деятельности в сферах розничной торговли и общественного питания. Владельцы магазинов, столовых, кафе, ресторанов платили ЕНВД в зависимости от площади торгового зала.

Патентная система облагает налогом весь объект, включая складские и подсобные помещения, кухни и т.д. Поэтому новым законопроектом предлагается для таких объектов предпринимательской деятельности ввести на текущий год коэффициент, в два раза снижающий стоимость патента.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Нужна ли прививка от коронавируса тем, у кого есть антитела
ИНК рассказала о влиянии пандемии на проекты компании
США вводят карантин для прибывающих из-за рубежа
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании