Стоимость патента для бизнеса Иркутской области снизят

Губернатор области выступил за снижение стоимости патента для розничных магазинов и общепита, сообщают в администрации области.

Инициаторы корректировок максимально приблизили патентную систему налогообложения к ЕНВД, чтобы она не привела к увеличению налоговой нагрузки на индивидуальных предпринимателей.

Это удалось, за исключением видов предпринимательской деятельности в сферах розничной торговли и общественного питания. Владельцы магазинов, столовых, кафе, ресторанов платили ЕНВД в зависимости от площади торгового зала.

Патентная система облагает налогом весь объект, включая складские и подсобные помещения, кухни и т.д. Поэтому новым законопроектом предлагается для таких объектов предпринимательской деятельности ввести на текущий год коэффициент, в два раза снижающий стоимость патента.