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Кобзев призвал не выходить на лед Байкала ради красивых фото для соцсетей

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на своей странице в Instagram призвал жителей Приангарья не выходить на лед Байкала ради красивых снимков для социальных сетей.

«Не нужно ради красивых снимков в соцсетях рисковать своей жизнью. Будьте внимательны и берегите себя!»  – отметил Кобзев.

Высказаться его побудила ледовая обстановка на Байкале: по словам главы области, сейчас, к примеру, в Большом Голоустном толщина льда у берега составляет 15 сантиметров, в районе Култука – всего 3 сантиметра. Такая же ситуация наблюдается и в Листвянке.

В настоящее время лед на Байкале все еще подвижный и выход на него – опасен для жизни. По мнению ученых, повлиять на ледостав могли подземные толчки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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