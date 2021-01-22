Всегда быть в масках – наша судьба?

По поводу массовой вакцинации населения нет единого мнения ни в Минздраве РФ, ни на Западе с его хвалёной медициной, ни даже во Всемирной организации здравоохранения. Точнее, ни у кого нет сомнения, что она необходима для скорейшей победы человечества над пандемией Covid-19, но есть весьма различные мнения относительно того, является ли вакцинация единственным способом для достижения этой победы или её недостаточно, отмечает Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»:

– В частности, в Министерстве здравоохранения РФ недавно заявили, что ношение масок пока остаётся обязательным даже для тех, кто сделал уже вторую прививку от «ковида», так как до формирования популяционного иммунитета (то есть пока не вакцинируют более половины населения как минимум) даже сделавший прививку от «ковида» человек может быть переносчиком этого вируса.

Из этого следует, что даже после отмены большинства противоэпидемичееских ограничений некоторые рестриктивные меры – обязательное ношение масок в общественных местах, продолжение работы части офисных работников на «удалёнке», а также некоторые другие некритичные для экономики ограничения, могут сохраняться достаточно долгое время. На наш взгляд, эффективной мерой является и временное закрытие границ России с другими странами, и это важно, чтобы избежать повторных заражений и новых волн пандемии. Тем более, что «вторую волну» пандемии в прошлом году к нам преимущественно завезли из-за рубежа. Хорошо ещё хоть «британский» штамм развился после окончания российского туристического сезона, и нам его просто не успели завезти!

По прогнозам некоторых вирусологов, «ковид» теперь навсегда будет с нами, просто он мутирует в разновидность обычного гриппа, если только он таковым не был раньше. Если это правда, то теоретически это может означать, что коронавирус будет «помягче» и не будет мешать нормальному ходу экономической активности, как обычный грипп. Ведь сезонные эпидемии гриппа происходят в России ежегодно, но это до сих пор не приводило к таким «локдаунам», как весной 2020 года, и не становилось причиной экономического спада.

Экономическая активность, безусловно, будет восстанавливаться в этом году. Главное условие для прекращения ограничений — вакцинация населения — в России уже идёт, и на данный момент оказывается достаточно эффективной. Хотя долгосрочных последствий вакцинации для здоровья населения и рождаемости предсказать не берутся даже медики, а мы в новостях читаем тревожные сообщения: то в Израиле у 13 привившихся вакциной Pfizer-BioNTech обнаружился паралич лицевого нерва, то в Норвегии после прививки этой же вакциной скончались более 20 человек.

У российской вакцины «Спутник V» вроде бы таких тяжких последствий не фиксировалось: некоторые мои знакомые, коллеги уже сделали прививку без серьёзных последствий, поэтому ясно одно, что чем больше населения будет вакцинировано, тем скорее отменят те ограничения, которые существуют для сферы культуры, развлечений, проведения массовых мероприятий. Конечно, при условии, что мы тоже окажемся дисциплинированными и будем соблюдать масочный режим там, где это необходимо, пока Роспотребнадзор не объявит о том, что таковой больше не нужен.

Соответственно, при выполнении этих условий, во втором полугодии 2021 года и особенно в 2022 году, мы увидим достаточно сильный восстановительный рост сектора услуг, а в 2022 году к этому росту может присоединиться туризм, так как мы ожидаем, что к началу 2022 года все ограничения на туристическую отрасль будут сняты. По нашим прогнозам, в 2021 году мы увидим рост ВВП в 2,5-3%, в 2022 году – на уровне от 3%.