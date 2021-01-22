Доллар будет падать против большинства валют

Действительно, в наступившем 2021 году доллар США, вероятно, будет падать против большинства валют. Денежная накачка со стороны американских властей сделает свое дело. Есть и еще один важный момент — мировая вакцинация и завершение пандемии. Если все получится, то в мировой экономике возрастет аппетит к риску. Глобальные спекулянты будут покупать акции, облигации и валюты развивающихся стран. Пока именно приток капитала в США позволяет Америке компенсировать дефицит торгового баланса. Однако ситуация изменится, что приведет к ослаблению курса доллара, считает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

– Статистика США за ноябрь зафиксировала второй по величине за всю историю месячный приток капитала в объеме $149,2 млрд. Иностранцы активно покупают американские акции. Американских акций было куплено в ноябре на $61,9 млрд, а за последние шесть месяцев — на $200 млрд. Важным фактором притока капитала является распродажа американскими инвесторами иностранных акций и облигаций на $23.3 млрд в ноябре и $140 млрд за шесть месяцев. Есть и очень важный момент касательно России — денежная накачка ведет к инфляции активов, дорожает все, в том числе цены на сырье.

Мы ожидаем в 2021 году цены на нефть Brent диапазоне по $60-70 за баррель. Доллар/рубль — 65-67. При этом доллар остается единственной мировой резервной валютой. Его курс ослабнет. Но о его обрушении не может быть и речи, так как мировой рынок капитала и международная торговля ведется за доллар США. Хотя, конечно, вес американской валюты в данных операциях постепенно снижается.