«Фармасинтез» из Приангарья заявил о готовности выпустить первую партию лекарств от COVID-19

Компания «Фармасинтез» из Иркутской области заявила о готовности выпустить первую партию лекарств от коронавируса, сообщается на сайте регправительства.

Речь о препарате «Ремдеформ». Он зарегистрирован фирмой в конце прошлого года и включен минздравом России в схему лечения пациентов с COVID-19.

Первую партию в 22 тысячи упаковок препарата направят в медорганизации по всей России. С февраля компания планирует выпускать около 45-50 тысяч упаковок лекарства еженедельно.

Иркутский завод – единственный в России, где производится «Ремдеформ».