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«Фармасинтез» из Приангарья заявил о готовности выпустить первую партию лекарств от COVID-19

Компания «Фармасинтез» из Иркутской области заявила о готовности выпустить первую партию лекарств от коронавируса, сообщается на сайте регправительства.

Речь о препарате «Ремдеформ». Он зарегистрирован фирмой в конце прошлого года и включен минздравом России в схему лечения пациентов с COVID-19.

Первую партию в 22 тысячи упаковок препарата направят в медорганизации по всей России. С февраля компания планирует выпускать около 45-50 тысяч упаковок лекарства еженедельно.

Иркутский завод – единственный в России, где производится «Ремдеформ».

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
«Фармасинтез» из Приангарья заявил о готовности выпустить первую партию лекарств от COVID-19
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