Семь уголовных дел возбудили в Иркутской области из-за контрабанды леса на 37 млн рублей

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура на официальном сайте сообщила, что возбудила в Иркутской области семь уголовных дел из-за контрабанды леса на 37 миллионов рублей.

Установлено, что с 2012 по 2017 год преступники от имени юрлиц, зарегистрированных в Тайшете и Тайшетском районе, похитили 8,5 тысячи кубометров леса, после чего отправили его в страны ближнего зарубежья по железной дороге.

Дела заведены в январе 2021 года по статье «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов» УК РФ, санкции которой предусматривают до 12 лет лишения свободы.