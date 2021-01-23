Усолье-Сибирское и Осинский район – в лидерах по суточному приросту больных COVID-19

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса на территории Приангарья. Согласно ее данным, лидерами по суточному приросты больных оказались Иркутск, Усолье-Сибирское и Осинский район.

Из 261 нового случая за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 68 (всего 16 926),

в Усолье-Сибирском – 25 (всего 975),

в Осинском районе – 25 (всего 280),

в Киренском районе – 18 (всего 320),

в Иркутском районе – 15 (всего 3 048).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 16 926,

Ангарск – 4 559,

Иркутский район – 3 048,

Братск – 3 036,

Усть-Кутский район – 2 703.

Всего с начала пандемии коронавиурсом в Иркутской области заразились 46,8 тысячи людей.