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Усолье-Сибирское и Осинский район – в лидерах по суточному приросту больных COVID-19

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса на территории Приангарья. Согласно ее данным, лидерами по суточному приросты больных оказались Иркутск, Усолье-Сибирское и Осинский район.

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Из 261 нового случая за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 68 (всего 16 926),
  • в Усолье-Сибирском – 25 (всего 975),
  • в Осинском районе – 25 (всего 280),
  • в Киренском районе – 18 (всего 320),
  • в Иркутском районе – 15 (всего 3 048).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  • Иркутск – 16 926,
  • Ангарск – 4 559,
  • Иркутский район – 3 048,
  • Братск – 3 036,
  • Усть-Кутский район – 2 703.

Всего с начала пандемии коронавиурсом в Иркутской области заразились 46,8 тысячи людей. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Усолье-Сибирское и Осинский район – в лидерах по суточному приросту больных COVID-19
«Фармасинтез» из Приангарья заявил о готовности выпустить первую партию лекарств от COVID-19
Всегда быть в масках – наша судьба?
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