Усолье-Сибирское и Осинский район – в лидерах по суточному приросту больных COVID-19

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса на территории Приангарья. Согласно ее данным, лидерами по суточному приросты больных оказались Иркутск, Усолье-Сибирское и Осинский район.
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Из 261 нового случая за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 68 (всего 16 926),
- в Усолье-Сибирском – 25 (всего 975),
- в Осинском районе – 25 (всего 280),
- в Киренском районе – 18 (всего 320),
- в Иркутском районе – 15 (всего 3 048).
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 16 926,
- Ангарск – 4 559,
- Иркутский район – 3 048,
- Братск – 3 036,
- Усть-Кутский район – 2 703.
Всего с начала пандемии коронавиурсом в Иркутской области заразились 46,8 тысячи людей.