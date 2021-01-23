Минстрой РФ выступил за продление ипотеки под 6,5% после июля 2021 года

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин в ходе встречи в Торгово-промышленной палате страны рассказал, что министерство выступило за сохранение программы льготного ипотечного кредитования под 6,5% после июля 2021 года, пишет РБК.

«Наша позиция, что надо сохранять льготную ипотеку. Возможно, этот механизм надо скорректировать. И в этом плане мы получили поручение президента отработать совместно с ЦБ все сценарии, которые позволят сохранить спрос на жилье», – приводятся в сообщении слова Файзуллина.

По информации издания, рост цен на новостройки на фоне действия льготной программы зафиксировали только в центральных регионах. В большинстве субъектов программа не привела к серьезному подорожанию жилья, отметил министр.

Напомним, ипотека под 6,5% годовых была запущена весной 2020 года в разгар пандемии как антикризисная мера. Программа должна была завершиться 1 ноября 2020 года, но власти решили продлить ее до 1 июля 2021 года. Льготный кредит по ставке 6,5% и ниже можно получить на покупку квартиры в новостройке.