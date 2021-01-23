Новости

Кобзев проведет прямую линию с жителями Иркутской области 18 февраля

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на своей странице в Instagram сообщил, что проведет прямую линию с местными жителями 18 февраля.

«В очередной раз буду отвечать на интересующие вас вопросы 18 февраля. В этот день проведу прямую линию. Трансляция состоится на телеканале «АИСТ ТВ». Начало – в 19.00. Задать можно абсолютно любой вопрос. Единственная просьба – заранее отправить его», – отметил глава региона.

Вопросы можно прислать через сайт кобзевлиния2021.рф. В настоящее время жители Приангарья уже отправили больше 100 вопросов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Усолье-Сибирское и Осинский район – в лидерах по суточному приросту больных COVID-19
«Фармасинтез» из Приангарья заявил о готовности выпустить первую партию лекарств от COVID-19
Всегда быть в масках – наша судьба?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании