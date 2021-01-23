Кобзев проведет прямую линию с жителями Иркутской области 18 февраля

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на своей странице в Instagram сообщил, что проведет прямую линию с местными жителями 18 февраля.

«В очередной раз буду отвечать на интересующие вас вопросы 18 февраля. В этот день проведу прямую линию. Трансляция состоится на телеканале «АИСТ ТВ». Начало – в 19.00. Задать можно абсолютно любой вопрос. Единственная просьба – заранее отправить его», – отметил глава региона.

Вопросы можно прислать через сайт кобзевлиния2021.рф. В настоящее время жители Приангарья уже отправили больше 100 вопросов.