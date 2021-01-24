Ангарчанка лишилась 560 тысяч рублей, играя на несуществующей бирже

Жительница города Ангарска Иркутской области лишилась 560 тысяч рублей, думая, что играет на бирже и инвестирует в акции, сообщает региональная полиция.

По информации правоохранителей, накануне 40-летняя женщина увидела объявление в соцсетях о возможности заработать на бирже. Она заполнила анкету, где указала свой телефон. Позже ей позвонил брокер и предложил положить деньги на электронный кошелек, чтобы начать зарабатывать.

Поначалу анагарчанка перевела 20 тысяч рублей. Поскольку ей действительно удалось заработать, она по рекомендации брокера решила инвестировать большую сумму.

«Так заявительница перевела злоумышленникам 560 тысяч рублей. Узнав, что для вывода сбережений с брокерского счета необходимо оплатить страховой взнос, потерпевшая осознала, что, возможно, имеет дело с аферистами. Сомнения подтвердились после того, как сайт лжеброкеров оказался заблокирован», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», санкции которой предусматривают до 10 лет лишения свободы