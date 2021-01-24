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Особый противопожарный режим ввели на 4 территориях Приангарья из-за роста возгораний

Четыре муниципалитета Иркутской области ввели на своих территориях особый противопожарный режим из-за роста числа возгораний, сообщает на официальном сайте ГУ МЧС России по региону.

Речь о Тайтурском и Тельминском муниципальных образованиях, Усольском районе и городе Тулуне.

По информации МЧС, с начала года в регионе зафиксировано 388 возгораний, что на 51 случай больше, чем годом ранее.

«На пожарах [в 2021-ом] погибли 26 человек, это на 7 человек больше, чем в прошлом году. Среди погибших на пожарах – двое детей. Ситуация с пожарами остаётся сложной», – говорится в сообщении.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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