ВТБ о продлении льготной ипотеки: «Выгода для покупателей не должна перекрываться ростом цен на недвижимость»

ВТБ поддерживает предложение о пролонгации программы льготной ипотеки. Об этом заявил Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления банка:

– Мы считаем, что это станет последовательным шагом по сохранению доступности жилищных кредитов для населения на крайне благоприятных условиях. Субсидии государства своевременно и эффективно поддержали граждан и строительную отрасль и, во многом, способствовали рекорду российского ипотечного рынка, который в прошлом году превысил 4 трлн рублей по объему продаж.

При этом важно, чтобы экономическая выгода для покупателей не перекрывалась ростом цен на недвижимость. На наш взгляд, в этом заключается основная задача Правительства по реализации условий госпрограммы на 2021 год. Поэтому точечные решения о продлении госпрограммы в том или ином регионе считаем абсолютно взвешенным и разумным подходом.

В линейке российских банков средние ставки по ипотеке, которые во многом зависят от ключевой ставки ЦБ РФ, пока еще не достигли уровня в 6,5%, поэтому у граждан сохраняется стимул решить свой жилищный вопрос с максимальной выгодой. На сегодняшний день каждый четвертый ипотечный кредит в России оформляется именно в рамках госпрограммы (объем выдач по ней превысил 1 трлн рублей), и мы не ожидаем сокращения спроса в период ее действия.

Мы видим, что сниженная ставка благотворно влияет на семейный бюджет российских заемщиков. Согласно статистике ВТБ, средний размер платежа по ипотеке к концу прошлого года снизился с 30 до 25% от дохода ипотечных клиентов. Сохраняется и высокий уровень их платежной дисциплины, чему, во многом, способствует возможность рефинансирования ранее оформленных кредитов. В очередной раз подчеркнем, что сниженные ставки и продление условий льготной ипотеки, по нашей оценке, не должны стать поводом для возникновения на рынке России «ипотечного пузыря».

По словам топ-менеджера ВТБ, дополнительную поддержку получит и строительная отрасль. В прошлом году госпрограмма способствовала сохранению темпов ввода нового жилья, привлечению новой рабочей силы, развитию смежных отраслей экономики. Пролонгация ее условий будет стимулировать рост числа новых проектов в строительном секторе и позволит удержать набранный высокий темп строительства комфортного жилья для граждан России, обеспечив выполнение национальных задач.

Если программа завершится в конце 2021 г., то сроки ее реализации будут сопоставимы с предыдущей программой господдержки, которая была запущена в марте 2015 года и завершилась в конце 2016-го. Тогда за время действия программы заемщики оформили 513 тысяч льготных кредитов на 928 млн рублей по ставке 12% (изначально – 13%). Эффект от нынешней госпрограммы уже оказался несравнимо выше.

ВТБ на сегодняшний день выдал свыше 64 тысяч льготных кредитов в рамках госпрограммы на сумму более 200 млрд рублей. В общем объеме ипотечных выдач банка ее доля превышает 20%. Со своей стороны, в 2021 году ВТБ также готов удовлетворить спрос всех клиентов на льготные кредиты для улучшения жилищных условий населения.

Ранее стало известно Центробанк, выступавший против продления программы льготной ипотеки, по результатам совещания у президента Владимира Путина согласился на пролонгацию с существенными оговорками. Основной вариант компромисса — продление программы не для всех регионов, но пока окончательное решение не принято. Свернуть льготную ипотеку после 1 июля могут для регионов, где существенно выросли цены на жилье.

При этом президент Владимир Путин предложил выровнять цены. По словам главы государства, «в отдельных регионах возникли дисбалансы на рынке жилья, существенно растут цены на недвижимость». Он предложил «выровнять ценовую ситуацию на рынке, в том числе с помощью увеличения предложения жилья».