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Выездной туристический поток из России в 2020 году сократился на 80%

Аналитики СберИндекса выяснили, что выездной туристический поток из России в 2020 году сократился на 80%, а расходы россиян за рубежом — на 27 млрд долл.

Летом число путешествующих россиян упало по всем международным направлениям; зимой зарегистрирован рост выезжающих в Танзанию (+358% г/г), на Мальдивы (+26% г/г) и Кению (+34% г/г).

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Во время новогодних праздников 2020‒2021 гг. число российских туристов на Мальдивах и в Танзании достигло показателей Египта и оказалось вдвое выше, чем на Кубе.

Туристический поток в Таиланд, некогда лидирующее зимнее направление, упал практически до нуля.

Внутренний туризм в значительной степени заместил внешний. Более половины (53%) из тех, кто летом 2019 года отдыхал за рубежом, в тот же период 2020-го совершило поездки по России; зимой — более четверти (28%).

Туристические траты в России в летний сезон росли быстрее туристического потока на 10 п.п.

Высокая активность путешественников по России летом 2020 года позволила закрыть год без потерь объёмов во внутреннем туризме.

Летом регионы маршрута по городам Золотого кольца вошли в топ-10 по приросту туристического потока.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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