Сильные морозы придут в Иркутскую область

На севере Приангарья температура упадет до -60.

– Поэтому прошу, без крайней надобности, не выходите из дома. А главное – не используйте самодельные и неисправные обогреватели. Это неоправданный риск, – пишет губернатор области в своем Instagram.

В огне погибли 26 человек, двое – дети. В трех муниципалитетах ввели особый противопожарный режим. Основными причинам возникновениями пожаров стали неосторожное обращение с огнем и небезопасная эксплуатация электротехнических приборов.

Последнее возгорание зафиксировали в Боханском районе. Там на пожаре погиб ребенок. После тушения пожара в одной из комнат дома было обнаружено тело 2-х летнего мальчика.

По версии следствия, в момент возгорания в доме находилась девушка с двумя малолетними детьми в возрасте 3-х месяцев и двух с половиной лет. Одного ребёнка мать успела вынести из дома, старшего не смогла обнаружить из-за сильного задымления.