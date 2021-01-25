В России стартовал Кибепонедельник-2021

Распродажа Cyber Monday стартует в последний понедельник января, завершая таким образом сезон зимних распродаж, сообщают РИА Новости.

Киберпонедельник охватывает практически весь e-commerce - распродажи стали устраивать не только онлайн-магазины, но и онлайн-сервисы, образовательные платформы.

Пресс-служба российского интернет-ритейлера Wildberries сообщила РИА Новости, что в текущем году "Киберпонедельник" проходит на площадке c 20 до 26 января включительно. Онлайн-ритейлер представил в рамках распродажи около 5,5 миллиона артикулов во всех категориях товаров, скидки достигают 90%.

"Мы ожидаем, что продажи Wildberries по итогам акции Киберпонедельник-2021 вдвое превзойдут результаты прошлогодней распродажи", - добавили в компании.

Руководитель направления Промо российского онлайн-ритейлера Ozon Павел Кобелев рассказал РИА Новости, что акция на интернет-площадке ритейлера в этом году продлится четыре дня, в распродажу будут включены товары из более чем 20 категорий. Всего в акции будет представлено более 800 тысяч наименований товаров.

"К акции планируют присоединиться более 4 тысяч селлеров маркетплейса, что вдвое больше, чем в прошлом году. Больше половины селлеров, принимающих участие в акции на Ozon, - региональные предприниматели", - сказал Кобелев.