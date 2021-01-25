В Бурятии общее число заболевших коронавирусом приближается к 30 тыс.

Дневной прирост на 25 января составил 146 случаев.

Из новых случаев COVID-19: 112 человек – обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

Амбулаторное лечение проходят 939 пациентов, наблюдается 1 399 человек. Всего выздоровели от COVID-19 – 26 983 (+111) человека.

За последние сутки в регионе 1 человек с тяжелой сопутствующей патологией, всего с начала эпидемии скончалось 650 человек.

Занятость коечного фонда составляет 62,5%.

В России с понедельника, 18 января, по поручению президента Владимира Путина началась массовая вакцинация населения от коронавируса. По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в первый год вакцинацией можно будет охватить 60% населения страны.