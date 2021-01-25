За прошедшие выходные в Иркутской области ликвидировали 33 пожара

Самые распространённые причины пожаров – короткое замыкание и нарушения при обогреве жилья, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

В связи с предстоящими морозами Игорь Кобзев предостерег иркутян от использования самодельных и неисправных обогревателей. «Это неоправданный риск», пишет губернатор области в своем Instagram.

Всего с начала 2021 года в регионе произошёл 421 пожар, это на 57 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года. На пожарах погибли 26 человек, из которых двое – дети. 16 человек пострадали на пожарах, 71 спасён.