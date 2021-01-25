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Минздрав обновил рекомендации беременным с коронавирусом

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Новорожденных таких пациенток будут тестировать на COVID-19, сообщает РБК.

Если у беременной женщины подозревают коронавирус, она проходит тестирование на инфекцию, говорится в документе. В случае положительного теста повторный делается не ранее, чем через три дня. Для выписки необходим однократный отрицательный тест на коронавирус.

Во второй говорилось, что тестирование на коронавирус рекомендуется проводить у всех новорожденных. Также ведомство рекомендовало тестировать детей, контактировавших с носителями инфекции, в первые и третьи-четвертые сутки после контакта.

Позже в министерстве уточнили, что обязательное тестирование новорожденных нужно проводить только в отношении тех детей, чьи матери заболели COVID-19.

В январских рекомендациях Минздрав также отмечает, что сейчас нет достаточных данных о влиянии COVID-19 на беременных женщин и детей грудного возраста, также не существует конкретных рекомендаций по диагностике и лечению коронавируса у беременных.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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