В Иркутской области более 800 предприятий обязаны брать на работу несовершеннолетних

За счет квотируемых мест в 2020 году работу получили более 230 подростков, сообщают в администрации Иркутской области.

Центры занятости организуют направление на временные рабочие места для учащихся старше 14 лет, желающих поработать в период каникул. Всю информацию о трудоустройстве несовершеннолетних граждан, в том числе на квотируемые рабочие места, можно получить в территориальных центрах занятости населения по месту жительства.

Всю информацию о трудоустройстве несовершеннолетних граждан, в том числе на квотируемые рабочие места, можно получить в территориальных центрах занятости населения по месту жительства.