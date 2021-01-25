«Свои люди»: Альфа-Банк обновил реферальную программу для малого бизнеса

Альфа-Банк запускает новую реферальную программу для малого бизнеса «Свои люди». Банк платит за приглашение друга. Причем, не только действующему клиенту, но и новому.

Получить подарочные баллы легко: можно поделиться ссылкой в соцсетях, оставить контакт друга или отправить ему приглашение. Начисляются они автоматически.

Баллы можно потратить на развитие своего дела: сервисы для бизнеса, компенсацию стоимости РКО и других услуг банка. Или лично на себя, выбрав подарки от банка или, например, фирменный мерч. При этом не требуется вводить СНИЛС, реквизиты счёта и платить НДФЛ.

«Свои люди» — это сеть проверенных бизнес-контактов. Программа дает возможность нашим клиентам объединять вокруг себя партнеров по бизнесу, друзей-предпринимателей, чтобы работать вместе было еще удобнее. И получать вознаграждение за каждого приведенного друга", — прокомментировал директор малого и микробизнеса, член правления Альфа-Банка Денис Осин.