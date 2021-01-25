«Свои люди»: Альфа-Банк обновил реферальную программу для малого бизнеса

Альфа-Банк запускает новую реферальную программу для малого бизнеса «Свои люди». Банк платит за приглашение друга. Причем, не только действующему клиенту, но и новому.
Получить подарочные баллы легко: можно поделиться ссылкой в соцсетях, оставить контакт друга или отправить ему приглашение. Начисляются они автоматически.
Баллы можно потратить на развитие своего дела: сервисы для бизнеса, компенсацию стоимости РКО и других услуг банка. Или лично на себя, выбрав подарки от банка или, например, фирменный мерч. При этом не требуется вводить СНИЛС, реквизиты счёта и платить НДФЛ.
«Свои люди» — это сеть проверенных бизнес-контактов. Программа дает возможность нашим клиентам объединять вокруг себя партнеров по бизнесу, друзей-предпринимателей, чтобы работать вместе было еще удобнее. И получать вознаграждение за каждого приведенного друга", — прокомментировал директор малого и микробизнеса, член правления Альфа-Банка Денис Осин.
Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет около 850 тыс. корпоративных клиентов и 18,7 млн физических лиц.
Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 498 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов.
Только за 2019 год Альфа-Банк признан «Банком года» по версии журнала The Banker, «лучшим ипотечным банком» по версии журнала Global Finance, «премиальным банком № 1 в России» по версии Frank Premium Banking Award. Альфа-Банк — создатель лучшего банковского приложения в России (оценка Markswebb), которым регулярно пользуются 80% клиентов (рейтинг в App Store — 4.9 из 5).
По итогам первого полугодия 2020 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $54,7 млрд, совокупный кредитный портфель — $38,3 млрд, акционерный капитал — $8,2 млрд. Чистая прибыль — $592 млн.