Сбер поздравляет молодёжь с Днём студента

Сбер присоединился к празднованию Дня студента, который в России отмечается 25 января. К этой дате Сбер подготовил карьерную игру с возможностью подать заявку на стажировку, онлайн-квиз, вебинары по финансовой грамотности, серию бесплатных курсов по навыкам будущего, а также возможность бесплатно пройти обучение в акселераторе по запуску собственного стартапа со Stanford Business School. Весь спектр активностей к празднику представлен на специальном лендинге.

Сбер представил своё видение будущего в ролике, который был снят к празднику. В ролике продемонстрированы технологии и программы Сбера для молодёжи, которые помогут студентам реализовать свой потенциал, включая программу стажировок и образовательный кредит, который доступен клиентам с 14 лет.

Карьерная игра — онлайн-симулятор стажировки

Это возможность попробовать себя в одной из трёх профессий (IT, экономика, Data Science). В симуляторе на платформе sbergraduate.ru игрок сможет развить собственного персонажа, выполняя задачи, которые стажёры реально получают во время стажировки. Карьерная игра поможет старшеклассникам, студентам и выпускникам освоить новые подходы к саморазвитию, разобраться в профессиональных трендах и научиться презентовать себя. А участники получат промокоды и скидки на услуги компаний экосистемы (СберЗвук, Ситимобил, Okko, СберМаркет) и партнёров Сбера («Связной», «ЛитРес»). Онлайн-симулятор будет доступен с 25 по 31 января.

Студенты также смогут подать заявку на реальную стажировку в Сбере по программе SberSeasons.

Бесплатная игра СберКвиз

Квиз будет включать в себя различные темы: финансовая грамотность, кино, музыка, культура, история, IT, космос и т. д. Он пройдёт онлайн, играть можно как командой (от 2 до 6 человек), так и в одиночку. Если хочется сыграть в команде, но своей пока нет, система предложит присоединиться к существующей команде. Продолжительность одной игры — 30 минут. Из четырёх вариантов ответа нужно будет выбрать правильный (похоже на игру «Кто хочет стать миллионером?») либо дать свой вариант, если готовых ответов нет. Игра будет доступна до 28 февраля, причём сыграть могут не только студенты, но и все желающие.

Праздничная лекция в рамках старта программы «Новые навыки карьеры будущего» от СберУниверситета

25 января в СберУниверситете для 100 лучших студентов состоится образовательный семинар, направленный на освоение новых знаний и развитие управленческих, цифровых, когнитивных и личностных компетенций. Программа будет состоять из вебинаров и лекций от лидеров направлений Сбера и внешних спикеров. На лендинге будет доступна онлайн-трансляция лекций от исполнительного директора блока HR, руководителя Центра академических партнёрств Андрея Очеретного и основателя сети специализированных магазинов «Лаборатория бега» Ильи Слепова. Спикеры расскажут о цифровой трансформации, лидерстве в цифровом мире и экосистеме Сбера.

Цикл вебинаров и лекций по финансовой грамотности

26 января Сбер совместно с Ассоциацией по развитию финансовой грамотности проведёт два вебинара в рамках всероссийской программы «Дни финансовой грамотности в образовательных организациях»:

«Основы работы с личными финансами» (13:30–14:30) — финансовое планирование и работа с бюджетом, защитная часть портфеля и инвестирование;

«Меньше знают — крепче спишь! Как защитить персональные данные» (14:30–15:30) — защита персональных данных и частной жизни.

Зарегистрироваться на лекции можно здесь.

А 8–14 февраля пройдут очные и онлайн-лекции на базе ведущих вузов страны (будут организованы на платформе СберМитап либо на вузовских площадках). Они также будут посвящены основам работы с личными финансами, защите персональных данных и инвестированию. Лекторами выступят первые лица Сбера: в частности, 12 февраля с 14:00 до 15:00 вебинар в РАНХиГС проведут первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин и заместитель Председателя Правления Сбербанка Сергей Мальцев.

Первый акселератор Сбера для студентов на базе программы от Stanford Online

25 января стартует сбор заявок в общероссийский акселератор SberStudent для студентов, аспирантов, научных сотрудников институтов и университетов. Программу для акселератора разработал Стэнфордский центр профессионального развития. Обучение будет проходить онлайн под кураторством преподавателей из Кремниевой долины. Участники смогут развить свою бизнес-идею и запустить свой первый коммерческий проект. Сбербанк полностью оплатит обучение. Лучшие участники получат сертификат Стэнфордского центра профессионального развития и смогут презентовать свои проекты российским корпорациям и инвесторам во время специально организованного демо-дня.

Бесплатные образовательные программы для студентов

На праздничном лендинге студентам будут бесплатно доступны лучшие образовательные программы от Сбера и партнёров. А именно:

курс по основам Data Science от Академии искусственного интеллекта Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее»;

бесплатный онлайн-курс «Стать предпринимателем. Бизнес в стиле Z» от Сбера и Google.

Курс программы «Бизнес класс» для тех, кто хочет открыть и развивать свой бизнес, разработан совместно с ведущими предпринимателями. С его помощью студенты смогут понять, какие качества нужны предпринимателю, как найти и проверить бизнес-идею, разработать эффективную стратегию развития своего стартапа и найти первых клиентов.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

– Я поздравляю студентов с праздником и желаю им сохранить тягу к изучению нового на всю жизнь, чтобы постоянно менять себя и мир вокруг к лучшему. Мы с удовольствием принимаем студентов в качестве стажёров, и самые талантливые по окончании обучения сразу же вливаются в нашу команду, привнося инновационные подходы и двигая Сбер вперёд. Ко Дню студента мы постарались предоставить молодым людям новые возможности: это и образовательные, и профориентационные, и развлекательные активности. Они, кстати, будут интересны не только студентам, но и людям любого возраста, образования и профессии.