Мосметро в партнерстве с ВТБ, Google, Samsung и Mastercard приступили к запуску виртуальной «Тройки»

В московском метро идет внедрение виртуальной «Тройки» — транспортной карты, выпуск и использование которой осуществляются с помощью смартфона без применения пластикового носителя.

В конце 2020 года Московский метрополитен, ВТБ, Google, Samsung и Mastercard успешно завершили лабораторные испытания и перешли к внедрению сервиса в инфраструктуру метро. Первый закрытый запуск проводится уже на двадцати станциях метро для билетов со сроком действия 30, 90 и 365 дней. В ходе теста количество станций и типов билетов будет постоянно увеличиваться.

После успешного проведения пилота виртуальная «Тройка» будет доступна всем пассажирам, а также со временем появится возможность пополнения карты по принципу электронного кошелька. Первыми оценить преимущества новинки смогут владельцы смартфонов с Android и модулем NFC. Для этого будет достаточно скачать приложение «Метро Москвы», пройти процедуру регистрации, в один клик оформить цифровую транспортную карту и приобрести на нее проездной. После покупки билет загружается в кошелек Google Pay или Samsung Pay.

Для оплаты проезда в общественном транспорте больше не потребуется терять время на поиск пластиковых проездных в карманах или сумочке, не нужно покупать разовый билет, если пассажир оставил свою «Тройку» дома, достаточно выбрать приобретенный билет в платежном приложении мобильного устройства и поднести его к считывающему устройству на турникетах, которые принимают бесконтактную оплату банковской картой. Банк ВТБ моментально проведет операцию.

Виртуальная «Тройка» позволит пассажирам московского транспорта заранее, без очередей и с соблюдением актуальных сегодня требований социальной дистанции приобретать проездные билеты и использовать их в дальнейшем для оплаты проезда в московском общественном транспорте, экономя свое время.