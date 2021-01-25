Мосметро в партнерстве с ВТБ, Google, Samsung и Mastercard приступили к запуску виртуальной «Тройки»

В московском метро идет внедрение виртуальной «Тройки» — транспортной карты, выпуск и использование которой осуществляются с помощью смартфона без применения пластикового носителя.
В конце 2020 года Московский метрополитен, ВТБ, Google, Samsung и Mastercard успешно завершили лабораторные испытания и перешли к внедрению сервиса в инфраструктуру метро. Первый закрытый запуск проводится уже на двадцати станциях метро для билетов со сроком действия 30, 90 и 365 дней. В ходе теста количество станций и типов билетов будет постоянно увеличиваться.
После успешного проведения пилота виртуальная «Тройка» будет доступна всем пассажирам, а также со временем появится возможность пополнения карты по принципу электронного кошелька. Первыми оценить преимущества новинки смогут владельцы смартфонов с Android и модулем NFC. Для этого будет достаточно скачать приложение «Метро Москвы», пройти процедуру регистрации, в один клик оформить цифровую транспортную карту и приобрести на нее проездной. После покупки билет загружается в кошелек Google Pay или Samsung Pay.
Для оплаты проезда в общественном транспорте больше не потребуется терять время на поиск пластиковых проездных в карманах или сумочке, не нужно покупать разовый билет, если пассажир оставил свою «Тройку» дома, достаточно выбрать приобретенный билет в платежном приложении мобильного устройства и поднести его к считывающему устройству на турникетах, которые принимают бесконтактную оплату банковской картой. Банк ВТБ моментально проведет операцию.
Виртуальная «Тройка» позволит пассажирам московского транспорта заранее, без очередей и с соблюдением актуальных сегодня требований социальной дистанции приобретать проездные билеты и использовать их в дальнейшем для оплаты проезда в московском общественном транспорте, экономя свое время.
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Google Pay (до 20 февраля 2018 года — Android Pay) — разработанная компанией Google система электронных платежей с мобильных устройств (смартфонов, планшетов и умных часов), работающих под операционной системой Android.
Samsung Pay — удобный и безопасный мобильный платежный сервис, который принимается к оплате везде, где можно совершить покупку по обычной банковской карте с бесконтактной технологией. Samsung Pay на смартфоне позволяет оплачивать покупки в интернете и в мобильных приложениях интернет-магазинов, а также быстро и удобно совершать денежные переводы. Надежная трёхуровневая защита обеспечивает безопасность покупок с Samsung Pay. Вместо реального номера карты используется специальный цифровой код — токен, а каждая транзакция подтверждается по отпечатку пальца, радужке глаз или PIN-коду приложения. За безопасность на программном и аппаратном уровнях независимо от операционной системы устройства отвечает платформа Samsung KNOX.