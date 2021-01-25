Медико-промышленный технопарк создадут в Иркутске

Его разместят на базе компании по выпуску глюкометров и тест-полосок ООО «Медтехсервис», сообщают в Агентстве инвестиционного развития Иркутской области (АИРИО).

По итогам визита министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова на предприятие ООО «Медтехсервис», руководством министерства были даны поручения в адрес предприятия о локализации отдельных видов медицинских изделий, входящих в комплект системы контроля уровня глюкозы в крови, а также организации сопутствующих производств.

ООО «Медтехсервис» проработало вопрос возможности организации новых современных производств на примере создания первого в Иркутской области промышленно-медицинского технопарка.

На сегодняшний день создание технопарка является одним из наиболее эффективных способов развития промышленности в субъекте РФ. Возможность привлечения финансовых средств из федерального и областного бюджета при организации технопарка позволяет в кратчайшие сроки возвести необходимую инфраструктуру, подчеркивают в АИРИО.

Производственные мощности завода ООО «Медтехсервис» позволят создать к уже имеющемуся производству 4000 кв.м. дополнительное производственное многопрофильное здание общей площадью до 7000 кв.м.

Сейчас ведутся работы по освоению процессов производства быстрых тестов на свертываемость крови, тестов на определение группы крови, тестов на ВИЧ, COVID-19 и тд. «Медтехсервис» взаимодействует с Биотехнопарком Новосибирской области по ряду научных и производственных дисциплин, совместная работа позволит на базе технопарка организовать новые производства в сфере медицинской промышленности.

Технопарк позволит осуществлять трансфер последних инновационных разработок в медицинской промышленности, которые востребованы на территории Российской Федерации, а также будут следовать курсу импортозамещения.

Напомним, завод по производству глюкометров и тест-полосок марки Gmate Life для измерения уровня сахара в крови открылся в Иркутске в ноябре 2018 года. АИРИО сопровождает и поддерживает проект по производству аппаратов и расходных материалов для диабетиков с 2017 года, когда только появилась идея создания подобного завода.

В состав учредителей предприятия вошла Корпорация развития Иркутской области. С помощью полученных от нее средств компания построила здание производственно-складского комплекса общей площадью 4 тысячи квадратных метров и здание административно-бытового комплекса. Производственное оборудование было изготовлено по индивидуальному заказу компанией из Южной Кореи. На сегодняшний день оно является одним из самых современных в мире.