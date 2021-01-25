Более половины сибирских студентов планируют стать предпринимателями

Согласно исследованию ГК «ЭФКО» и АНО «Россия – страна возможностей», 61,1% студентов Сибирского федерального округа рассматривают возможность начать свое дело, при этом четверть из них хотят стать предпринимателями в ближайшее время.

В ходе опроса выяснилось, что больше половины (61,1%) студентов Сибирского федерального округа планируют стать предпринимателями, а около 4% опрошенных уже начали вести собственный бизнес, что полностью соответствует общероссийским показателям (60% и 4% соответственно). Интересно, что почти половина студентов СФО (40%) хотят начать свое дело через несколько лет, когда наберутся опыта, 25% – в ближайшее время, а вот 18% учащихся собираются стать бизнесменами только через 5 лет и более, когда станут профессионалами в своей сфере.

Практически все российские студенты (94%) уверены, что для будущей работы важны стажировки уже во время учебы в университете, большая часть (63%) согласна на прохождение практики онлайн.

Мнения насчет преимуществ работы на себя у российских студентов разделились – каждый четвертый опрошенный считает, что это позволит реализовать свои идеи и создать новые инновационные продукты, 20% важна зарплата, которая зависит только от них. Возможность выбирать проекты и задачи, которые нравятся, а также перспектива стать успешным бизнесменом с именем, получить признание и уважение в обществе привлекает треть опрошенных. Отсутствие начальника и гибкий график важны лишь для 9% студентов.

Самыми перспективными отраслями для открытия своего бизнеса студенты видят сферы:

услуг (19%),

торговли (14%),

искусства и моды (11%),

культуры и творчества (10%),

маркетинга (8%).

В топ-10 популярных направлений также вошли FoodTech (сервисы доставки продуктов, разработка новых продуктов питания), EdTech (образовательные сервисы), а также MedTech (медицинские технологии).

Для развития молодежного предпринимательства студенты предлагают привлекать их к реальным проектам (выделили 73% респондентов), создавать специальные программы поддержки и льготы (45%) и добавлять в учебную программу специальные практико-ориентированные курсы (так считают 43% студентов).

83% студентов уверены, что для успеха в предпринимательстве стоит иметь бизнес-образование. Около 60% отметили, что важно иметь продуманный бизнес-план, 40% считают, что успех кроется в верно определенной потребности аудитории и высоком спросе. Студенты также считают, что важно иметь инновационную идею (36%) и правильно определить свою аудиторию (37%). Каждый шестой назвал главным фактором успеха в бизнесе удачу.

Лишь 3% студентов считают, что добиться успехов в области предпринимательства проще женщинам. 26% уверены, что мужчинам заниматься бизнесом легче. Большинство же (71%) ответили, что пол не влияет на успехи в предпринимательстве.

Самым важным для предпринимателя качеством учащиеся вузов и колледжей назвали целеустремленность – его выделили более половины опрошенных. В пятерку также вошли умение договариваться (41%), трудолюбие (39%), лидерские качества (38%) и организованность (35%). Честность отметил каждый седьмой опрошенный.

Студенты считают, что для современных предпринимателей характерны интерес к личностному росту (его выделили 60% опрошенных), инвестициям (53%) и новым технологиям (50%).