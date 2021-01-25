Владимир Путин попытается нормализовать отношения с Западом

Владимир Путин на предстоящей неделе планирует выступить на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. В январе 2021 года в традиционные для форума даты пройдет лишь онлайн-конференция Davos Agenda — c 25 по 29 января.

Основной Давосский форум в очном формате в 2021 году запланировал в Сингапуре на 13-16 мая, сообщил в декабре 2020 года Reuters со ссылкой на электронное письмо президента ВЭФ Борге Бренде. Если Путин выступит, это будет его первое участие в форуме за 11 лет. Путин участвовал в мероприятии в последний раз в 2009 году, когда был премьер-министром. В 2020 году делегацию возглавил Максим Орешкин. По состоянию на первый день форума (21 января 2020 года) он уже оставил должность министра экономического развития, а указ о его назначении помощником президента Путин подписал лишь в последний день форума — 24 января.

Основной целью выступления Путина будет, конечно, попытка наладить контакты с новой администрацией Джо Байдена и коллективным Западом. Слабой стороной России остается экономика. Основным тормозом экономического роста является дефицит инвестиций. Золотые времена, когда сотовая связь и интернет в России создавались на западные деньги и технологии, а рынок акций уверенно рос каждый год, были 15-20 лет назад. Объединение дочек «Связьинвеста», реформа РАО ЕЭС России, политика сильного рубля и политическая стабильность – были главными драйверами притока капитала. В далеком 2006 году «Роснефть» привлекла на IPO более $10 млрд. Можно ли попытаться снова вернуться в светлое прошлое?

Момент выбран удачно. В пандемию COVID-19 из-за меньшей доли услуг в ВВП Россия просела меньше, чем страны G7. На фоне нулевых ставок в мире дивидендная доходность российских фишек и доходность ОФЗ смотрится очень неплохо. Несмотря на санкции, российский рынок капитала постепенно оживает. Первое с 2017 года полноценное IPO на российском рынке провёл «Совкомфлот» — крупнейшая судоходная группа компаний в России, специализирующая на морской транспортировке нефти и газа. IPO «Совкомфлота» состоялось 7 октября 2020 года на Московской бирже. Объём размещения — 655 млн обыкновенных акций по цене 105 рублей за акцию. Привлечённая сумма — $500 млн.

IPO одного из крупнейших российских девелоперов — группы «Самолет» — состоялось 29 октября 2020 года на Московской бирже. Компания разместила 3 078 968 акций или 5,1% уставного капитала по цене 950 руб. за акцию и привлекла 2,9 млрд рублей. Однако самым успешным российским IPO 2020 года стало IPO компании Ozon, одной из лидирующих платформ электронной коммерции в России. Дебют Ozon состоялся 24 ноября 2020 года на американской бирже Nasdaq, одновременно американские депозитарные акции Ozon стали торговаться и на Московской бирже. Всего компания продала 33 млн американских депозитарных акций по $30 за акцию, а благодаря опциону в общей сложности привлекла $1,25 млрд.

В пользу инвестиций в Россию говорят сейчас инвестиционный рейтинг, высокий размер финансовых резервов и хорошие суверенные долговые коэффициенты. Суверенные рейтинги Российской Федерации однозначно занижены американскими рейтинговыми агентствами по политическим причинам. Стоит отметить и общий ожидаемый рост интереса глобальных инвесторов к развивающимся рынкам в 2021 году.

Однако оппозиционные митинги, состоявшиеся в Москве и других крупных городах, ставят политическую стабильность под сомнение. И могут серьезно напугать особо осторожных инвесторов. Плюс к этому остается неясным, насколько администрация Байдена готова к компромиссам.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»