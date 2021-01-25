Сколько денег нужно иркутянам для счастья

После новогодних каникул их счастье подорожало на 11 тыс. рублей, сообщает SuperJob.

Мужчинам нужно почти на 30% больше денег для счастья, чем женщинам. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения страны.

Среднестатистическому россиянину для счастья нужно 166 тыс. руб. в месяц. Запросы мужчин на 28% выше, чем женщин: 187 и 146 тыс. руб. соответственно. Чем старше респонденты, тем дороже их счастье: 135 тыс. у молодежи до 24 лет и 190 тыс. руб. у россиян старше 45 лет. Запросы респондентов с зарплатой от 80000 руб. вдвое превышают запросы граждан, зарабатывающих менее 30000 руб.: 242 и 121 тыс. руб. соответственно.



Самые высокие денежные запросы среди населения мегаполисов традиционно у москвичей: 220 тыс. руб. На втором месте — Владивосток (200 тыс. руб.). На третьем — Ростов-на-Дону (190 тыс. руб.). Среднестатистическому петербуржцу для счастья нужно 176 тыс. руб. Немного меньше (157 тыс. руб.) хотят иметь жители Иркутска. Самые скромные же запросы — у жителей Оренбурга (124 тыс. руб.).