В 2020 году цены на продукты в Иркутской области выросли на 6%

В целом по России цены выросли на 6,7%, сообщают в администрации Иркутской области.

В декабре Правительство региона провело работу по присоединению региональных торговых сетей к соглашению по стабилизации и снижению цен на сахар-песок и подсолнечное масло.

Сейчас сахар и подсолнечное масло по фиксированным ценам реализуются в супермаркетах федеральных торговых сетей «ЛЕНТА», «ОКЕЙ» и «МЕТРО», расположенных на территории региона.

Правительство области также активно участвует в этой работе, обеспечивая присоединение к соглашениям региональных торговых сетей, которое имеет добровольный характер. В результате крупнейшие региональные торговые сети «Слата», «ХлебСоль», «Янта», «Удача», «Вулкан», «Экономия», «Народный», «Абсолют», «Командор» также присоединились к соглашениям и уже реализуют в 486 сетевых магазинах области сахар и подсолнечное масло по зафиксированным ценам.