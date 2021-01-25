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В 2020 году цены на продукты в Иркутской области выросли на 6%

В целом по России цены выросли на 6,7%, сообщают в администрации Иркутской области.

В декабре Правительство региона провело работу по присоединению региональных торговых сетей к соглашению по стабилизации и снижению цен на сахар-песок и подсолнечное масло.

Сейчас сахар и подсолнечное масло по фиксированным ценам реализуются в супермаркетах федеральных торговых сетей «ЛЕНТА», «ОКЕЙ» и «МЕТРО», расположенных на территории региона.

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Правительство области также активно участвует в этой работе, обеспечивая присоединение к соглашениям региональных торговых сетей, которое имеет добровольный характер. В результате крупнейшие региональные торговые сети «Слата», «ХлебСоль», «Янта», «Удача», «Вулкан», «Экономия», «Народный», «Абсолют», «Командор» также присоединились к соглашениям и уже реализуют в 486 сетевых магазинах области сахар и подсолнечное масло по зафиксированным ценам.

Ране стало известно, что правительство РФ направит 4,7 млрд рублей регионам для поддержки хлебопекарного бизнеса. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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