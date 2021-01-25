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С 1 февраля школы Бурятии полностью перейдут на очную форму обучения

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25 января на заседании республиканского оперштаба принято решение о переводе на очную форму обучения школ с количеством учеников  свыше 1000.

В настоящее время в данных образовательных учреждениях обучение организовано в частичном дистанционном формате. В условиях распространения новой коронавирусной инфекции 30% учеников обучались удаленно. Смены чередовались по истечении двух недель.

В штатном режиме школы начнут работать с 1 февраля. Исключение составит только Сотниковская средняя общеобразовательная школа, которая продолжит работу в режиме частичного дистанционного обучения из-за отсутствия возможности обеспечить противоэпидемические меры в полном объеме.

Всего в республике 28 школ с количеством обучающихся свыше 1000 детей, из которых 22 находятся в столице республики. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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