С 1 февраля школы Бурятии полностью перейдут на очную форму обучения

25 января на заседании республиканского оперштаба принято решение о переводе на очную форму обучения школ с количеством учеников свыше 1000.

В настоящее время в данных образовательных учреждениях обучение организовано в частичном дистанционном формате. В условиях распространения новой коронавирусной инфекции 30% учеников обучались удаленно. Смены чередовались по истечении двух недель.

В штатном режиме школы начнут работать с 1 февраля. Исключение составит только Сотниковская средняя общеобразовательная школа, которая продолжит работу в режиме частичного дистанционного обучения из-за отсутствия возможности обеспечить противоэпидемические меры в полном объеме.

Всего в республике 28 школ с количеством обучающихся свыше 1000 детей, из которых 22 находятся в столице республики.