«Салют, инвестируем!»: виртуальные помощники семейства Салют от Сбера осваивают инвестиции

Сбер, Джой и Афина — виртуальные ассистенты Сбера, исполняющие голосовые команды пользователя, — обрели навыки инвестирования.

Умные помощники научились:

навигировать на открытие и пополнение брокерских счетов, а также на тарифы брокерского обслуживания;

рассказывать о курсах акций российских и иностранных эмитентов, торгующихся на Московской бирже, а также отображать изменение цены последней сделки по отношению к предыдущему дню;

предоставлять информацию о значениях российских фондовых индексов МосБиржи, РТС, нефти и газа, электроэнергетики, телекоммуникаций, металлов и добычи, финансов, потребительского сектора, химии и нефтехимии, транспорта, а также Индекса московской недвижимости ДомКлик;

объяснять финансовые термины;

производить вычисления (как на калькуляторе, только голосом).

Андрей Шеметов, старший вице-президент, руководитель направления SberCIB:

– Сбер как один из лидеров цифровой трансформации уделяет особое внимание новым ожиданиям и запросам клиентов. Инвестиции на фондовом рынке становятся сегодня всё популярнее, поэтому нам важно и в этом направлении оперативно предоставлять самые современные технологичные сервисы. Именно поэтому наши виртуальные ассистенты «Салют» сейчас научились совершать многие несложные действия в сфере инвестиций, например, они могут рассказать о свежих значениях 11 ключевых российских фондовых индексов или пояснить, чем облигации отличаются от акций. Мы уверены, что эти новые сервисы позволят клиентам сэкономить время и упростят им доступ к необходимой финансовой информации

Виртуальные ассистенты семейства Салют доступны на мобильных устройствах пользователей на платформах iOS и Android в приложениях СберБанк Онлайн и Сбер Салют, а также в смарт-устройствах под брендом Сбер: смарт-дисплее SberPortal и ТВ-приставке SberBox.

SberCIB — выделенный бизнес-сегмент в составе корпоративно-инвестиционного блока банка, который работает с крупнейшими клиентами. Данное направление бизнеса предоставляет широкий спектр финансовых решений: от традиционного кредитования до мезонинного и акционерного финансирования, а также хеджирование валютных, процентных и товарных рисков, операции на финансовых рынках с выходом на международные площадки, инвестиционную аналитику и сопровождение сделок.