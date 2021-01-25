Иркутская область планирует войти в программу субсидированных авиарейсов на Байкал

Этот вопрос губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обсудил с главой Ростуризма Зариной Догузовой.

– Два маршрута уже готовы. Разработали их совместно с компанией TUI. Один – на Малое море, второй – в Байкальск. Разумеется, с посещением Иркутска. Предложим туристам около 20 программ. Гости смогут выбрать их на свой вкус. Это поможет ещё ближе познакомиться с уникальной красотой региона, – сообщил Игорь Кобзев на своей странице в Instagram.

По словам главы региона, важно включить эти рейсы в программы субсидирования, чтобы снизить цену перелёта.

Кроме того, на встрече обсудили вопросы включения региона в федеральные проекты.



– Договорились, что в марте Зарина Валерьевна вновь посетит регион. Более детально обсудим развитие туризма на Байкале.

Ранее стало известно, что в Байкальске на промплощадке Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) планируют реализовать масштабный инвестиционный проект по строительству Международного центра водных ресурсов. Он будет представлять из себя многофункциональный кластер производственного, исследовательского, туристического и образовательного характера. Проект по созданию Международного центра водных ресурсов получил поддержку Правительства России и Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. 20 января был подписан трехсторонний Меморандум о стратегическом партнерстве между Правительством Иркутской области, En+ Group и администрацией Байкальского городского поселения.