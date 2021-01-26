Промышленность Иркутской области выросла на 2% в 2020 году

При этом добыча сырой нефти и полезных ископаемых значительно сократилась.

Согласно данным Иркутскстата, в январе-декабре 2020 года добыча полезных ископаемых уменьшилась на 2,0%, в том числе угля – на 19,3%, сырой нефти и природного газа – на 6,3, металлических руд – на 2,0%.

Игорь Кобзев назвал причины такого парадоксального роста. По его словам, рост промпроизводства в регионе связан с ростом объема обрабатывающих производств.

По итогам года рост обрабатывающих производств составил 112,8%. В частности, производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, увеличилось в 2,5 раза.

Вместе с тем, в отдельных видах деятельности наблюдается значительное снижение выпуска продукции: в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий на 52%, в текстильном производстве – на 28, в полиграфической деятельности на 13%.

Также было заявлено, что объем валового регионального продукта в Приангарье оценивается в 1,5 трлн рублей – это третье место среди субъектов Сибирского Федерального округа и 15 – по России. Область занимает второе место по объему инвестиций и налоговым доходам среди субъектов СФО.

В целом ситуация с промпроизводством в СФО неоднородна. В конце года в России отрасль замедлила спад до 0,2% в годовом выражении с ноябрьских 1,5%. По итогам года снижение составило 2,9%.

Показатель оказался значительно лучше сделанного в сентябре официального прогноза Минэкономразвития на 2020 год, который предполагал спад на 4,1%. При этом спад в промпроизводстве был зафиксирован впервые с 2009 года — тогда спад в отрасли составил 10,7%.