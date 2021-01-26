Путин назвал будущее место своей работы

Акции компании после заявления поднялись почти на 11%.

Во время прямой линии президент ответил студенту на вопрос о дворце в Геленджике, о котором идет речь в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом). Он заявил, что собственность не принадлежит ни ему, ни его близким.

Помимо этого, Путин подчеркнул, что интересуется виноделием и рассматривает это как возможный вариант после ухода с должности.

– Не как бизнесом, а как видом деятельности я бы когда-нибудь этим позанимался. У меня советник есть – Борис Титов, который является владельцем «Абрау-Дюрсо». Может я когда работу закончу, я к нему советником пойду, – сказал он.

В 2012 году Титов стал бизнес-омбудсменом и в связи с переходом на госслужбу передал управление «Абрау-Дюрсо» сыну Павлу. На фоне заявления Путина акции «Абрау-Дюрсо» подскочили на «Мосбирже» на 10%, до 220 руб. за бумагу, сообщает РБК.