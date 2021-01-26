Директора алкогольного магазина из Иркутска приговорили к общественным работам

Гражданка задолжала 600 тыс. рублей и не принимала мер к погашению долга, сообщают в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

- Зная о вынесенном судебным приставом запрете расходования денежных средств в размере 50% от суммы, поступающей в кассу организации, она изымала денежные средства в полном объеме, расходовала их на иные цели, не связанные с исполнением судебного решения, что явилось основанием для привлечения неплательщика к уголовной ответственности, - рассказала начальник отдела организации дознания УФССП России по Иркутской области Юлия Чиркова.

Согласно ч. 2 ст. 315 УК РФ, суд назначил женщине наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов с отбыванием в местах, определяемых органом местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией в районе места жительства осужденной.