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Иркутские керлингисты завоевали бронзу на чемпионате в Сочи

Там проходит Чемпионат России по керлингу среди смешанных пар.

В матче за 3 место в группе А Елизавета Трухина и Николай Лысаков вырвали победу у команды Московской области.

– Отдельная благодарность тренеру – Анне Трухиной. Благодаря ей пара не новички на пьедестале. Знаю, что в марте они уже выступали на таком чемпионате. И очень успешно. Рад, что кёрлинг в регионе активно развивается. В 2014 году была открыта первая секция. И буквально за 6 лет удалось достичь отличных успехов. Желаю спортсменам побед и медалей, – говорит Игорь Кобзев.

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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