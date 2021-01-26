Сбер научит будущих выпускников вузов быть успешными в современной бизнес-среде

В День студента Сбер обьявляет о запуске образовательной программы «Карьера Будущего». Мы приглашаем 10 000 студентов последних курсов бакалавриата и магистратуры российских вузов стать слушателями СберУниверситета. Программа поможет сформировать новые актуальные навыки и повысить шансы студентов-выпускников на успешное трудоустройство, даст уверенность в профессиональном будущем. Обучение проходит онлайн по индивидуальному треку каждого слушателя. По результатам онлайн обучения лучшие слушатели будут приглашены на очное обучение в кампус СберУниверситета и смогут принять участие во встречах с экспертами по профессиям будущего.

Какие навыки востребованы сегодня цифровыми компаниями? Слушатели программы прокачают все: цифровые, личностные и профессиональные. Лидеры ключевых направлений Сбера расскажут им о выборе профессии и особенностях профессиональной реализации, а эксперты СберУниверситета помогут развить актуальные навыки. Результатом программы станет создание проекта развития своей карьеры, в том числе с помощью HR-профессионалов сервиса Rabota.Ru.

Юлия Чупина, старший вице-президент ПАО Сбербанк:

– Стремительные темпы развития человечества оказывают огромное влияние на процесс профподготовки. Сбер – лидер цифровой трансформации, и мы как никто понимаем, как меняются профессии, которые востребованы сегодня нашей экосистемой. Чтобы быть готовым к неизвестному будущему, недостаточно окончить хороший вуз. Как обеспечить себе успешный профессиональный старт, какие навыки необходимы для работы в современной бизнес-среде, в том числе в удалённом формате? Программа СберУниверситета «Карьера Будущего» станет нашим вкладом в формирование карьерных траекторий студентов российских вузов

Набор на программу начнётся в феврале 2021 г. Обучение стартует 1 марта 2021 года и продлится 2 месяца (до 30 апреля 2021).

Подать заявку на программу можно по ссылке.