На что отвлекаются во время работы иркутяне

Служба исследований hh.ru выяснила, что половина жителей Иркутской области читают новости в рабочее время.

Самым популярным отвлекающим фактором оказалось неформальное общение с коллегами, большая часть работающих соискателей региона (59%) признались, что могут отвлечься именно на это занятие, еще 51% читают новости в течение рабочего дня: больше всего эта доля среди представителей юридической сферы (57%). На социальные сети отвлекаются 30% участников опроса, как правило это работники сферы искусства и массмедиа (60%), маркетинга и рекламы (42%) и закупок (38%).

Лишь 14% участников опроса из Иркутской области заявили, что ни на что не отвлекаются в течение рабочего дня: выше всего доля таких респондентов в банковской сфере (37%), а также в сфере медицины и фармацевтики (30%).

Интересно, что среди тех, кто тратит на работу 91-100% времени, доля женщин большем, чем среди мужчин. Также, чем моложе соискатель, тем вероятнее он тратит на работу меньше времени, чем более возрастные сотрудники.