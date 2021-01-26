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Парк развлечений на острове Конный войдет в реестр инвестпроектов Иркутска

На острове построят галерею, зоны торговли и фудкорт, сообщают в мэрии Иркутска.

На входе в парк планируется обустройство моста, арт-галереи, деревянной набережной вокруг острова, сцены и площадки для культурно-массовых мероприятий, зоны для торговли и фудкорта.

В части установки новых аттракционов по проекту предусмотрены американские горки, башня свободного падения, каток с искусственным покрытием. Срок реализации первой очереди – 2020 год, общий объем инвестиций – около 300 млн рублей.

Кроме этого, на комиссии рассмотрели концепции инвестиционных проектов по развитию общественных пространств в Иркутске – обустройство парка технических видов спорта, строительство полей для мини-футбола, других спортивных, развлекательных и рекреационных территорий.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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