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В Иркутской области проведут более 1,5 тысяч ярмарок

В прошлом году мероприятия прошли в восьми городах области и 16 районах, сообщают в администрации Приангарья.

В Иркутске также работали специализированные ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции с использованием автотранспортных средств в «спальных» районах города и в местах с недостаточной обеспеченностью торговыми площадями.

Кроме того, во многих территориях области проводились ярмарки, приуроченные к Новому году и Рождеству: «Елочный базар» (Иркутск, Ангарск), «Новогоднее настроение» (Братск), «Новый год к нам идет» (Черемховский район), «Новогодняя» (Братский, Нижнеудинский, и Слюдянский районы). На ярмарках были представлены живые и искусственные ели, елочные украшения, игрушки, сувениры.

Торговля проходила в:

  • Ангарске,
  • Иркутске,
  • Тулуне,
  • Усть-Илимске,
  • Зиме,
  • Черемхово,
  • Саянске,
  • Свирске,
  • Иркутском р-не,
  • Заларинском р-не,
  • Черемховском р-не,
  • Качугском р-не,
  • Слюдянском р-не,
  • Усть-Кутском р-не,
  • Братском р-не,
  • Куйтунском р-не,
  • Нижнеилимском р-не,
  • Ольхонском р-не,
  • Шелеховском р-не,
  • Киренском р-не,
  • Чунском р-не,
  • Нукутском р-не,
  • Эхирит-Булагатском р-не,
  • Осинском р-не.


 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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