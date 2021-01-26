В Иркутской области проведут более 1,5 тысяч ярмарок

В прошлом году мероприятия прошли в восьми городах области и 16 районах, сообщают в администрации Приангарья.

В Иркутске также работали специализированные ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции с использованием автотранспортных средств в «спальных» районах города и в местах с недостаточной обеспеченностью торговыми площадями.

Кроме того, во многих территориях области проводились ярмарки, приуроченные к Новому году и Рождеству: «Елочный базар» (Иркутск, Ангарск), «Новогоднее настроение» (Братск), «Новый год к нам идет» (Черемховский район), «Новогодняя» (Братский, Нижнеудинский, и Слюдянский районы). На ярмарках были представлены живые и искусственные ели, елочные украшения, игрушки, сувениры.

Торговля проходила в:

Ангарске,

Иркутске,

Тулуне,

Усть-Илимске,

Зиме,

Черемхово,

Саянске,

Свирске,

Иркутском р-не,

Заларинском р-не,

Черемховском р-не,

Качугском р-не,

Слюдянском р-не,

Усть-Кутском р-не,

Братском р-не,

Куйтунском р-не,

Нижнеилимском р-не,

Ольхонском р-не,

Шелеховском р-не,

Киренском р-не,

Чунском р-не,

Нукутском р-не,

Эхирит-Булагатском р-не,

Осинском р-не.



