В Иркутской области проведут более 1,5 тысяч ярмарок

В прошлом году мероприятия прошли в восьми городах области и 16 районах, сообщают в администрации Приангарья.
В Иркутске также работали специализированные ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции с использованием автотранспортных средств в «спальных» районах города и в местах с недостаточной обеспеченностью торговыми площадями.
Кроме того, во многих территориях области проводились ярмарки, приуроченные к Новому году и Рождеству: «Елочный базар» (Иркутск, Ангарск), «Новогоднее настроение» (Братск), «Новый год к нам идет» (Черемховский район), «Новогодняя» (Братский, Нижнеудинский, и Слюдянский районы). На ярмарках были представлены живые и искусственные ели, елочные украшения, игрушки, сувениры.
Торговля проходила в:
- Ангарске,
- Иркутске,
- Тулуне,
- Усть-Илимске,
- Зиме,
- Черемхово,
- Саянске,
- Свирске,
- Иркутском р-не,
- Заларинском р-не,
- Черемховском р-не,
- Качугском р-не,
- Слюдянском р-не,
- Усть-Кутском р-не,
- Братском р-не,
- Куйтунском р-не,
- Нижнеилимском р-не,
- Ольхонском р-не,
- Шелеховском р-не,
- Киренском р-не,
- Чунском р-не,
- Нукутском р-не,
- Эхирит-Булагатском р-не,
- Осинском р-не.