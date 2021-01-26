В Иркутской области разработали две программы по защите снежного барса

Одна из программ предусматривает создание в Нижнеудинском районе заказника «Верхнеудинский», сообщают в областной администрации.

Первая – «Развитие и функционирование сети государственных природных заказников регионального значения на период с 2022 по 2026 годы». Вторая – «Сохранение на территории Иркутской области снежного барса (ирбиса) и его среды обитания», в рамках которой на территории Нижнеудинского района планируется создание заказника «Верхнеудинский» общей площадью 205,54 тыс. га.

Также планируется создание программного обеспечения по предоставлению госуслуг в области охоты, которое будет способствовать контролю за оборотом продукции со стороны минлеса, органов ветеринарии, таможни и правоохранителей. Кроме того, будут разработаны меры финансового стимулирования, направленные на развитие перерабатывающей промышленности в области охотничьего хозяйства и использования дикоросов (ягод, грибов и ореха) для изготовления пищевых продуктов с целью их дальнейшего продвижения на рынке сбыта по всей стране.