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Две модельные библиотеки создадут в Иркутской области в 2021 году

Создание модельных библиотек – это формирование новой формы общения и взаимодействия с посетителями, сообщают в областной администрации.

В Центральной городской библиотеке Усолья-Сибирского проведут текущий ремонт и организуют зонирование помещений. Специалисты демонтируют стены и установят вместо них прозрачные конструкции. Появится несколько многофункциональных зон, среди которых современные пространства для чтения, учёбы и творчества, проведения выставок, инсталляций, игр и отдыха.

Станет модельной и Центральная городская библиотека им. Н.С.Клестова-Ангарского в Усть-Илимске. В прошлом году, в рамках нацпроекта «Культура», на её базе создали виртуальный концертный зал. Теперь в планах - обновить внутреннее пространство всего учреждения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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