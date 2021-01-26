Лучший российский шахматист провёл сеанс игры на «Дне студента» в СберУниверситете

Ведущий российский шахматист в рейтинге ФИДЕ Ян Непомнящий провёл сеанс одновременной игры с участниками «Дня студента» в СберУниверситете. Все партии закончились победой Непомнящего, который занимает 4-е место в рейтинге ФИДЕ и входит в клуб Михаила Чигорина.

Наталья Дудина, Старший вице-президент, руководитель блока HR Сбербанка:

– Татьянин день — важный праздник для команды Сбера. 25 января мы традиционно проводим интересные мероприятия для студентов. Надеюсь, что сеанс одновременной игры запомнится нашим гостям и даст новые инсайты для выстраивания карьеры

Ян Непомнящий, гроссмейстер, участник турнира претендентов по шахматам 2020 года:

– Шахматы традиционно считаются самым интеллектуальным видом спорта, и по собственному опыту я могу сказать, что они отлично развивают навыки, которые с успехом можно использовать в жизни вне спорта: это быстрое принятие решений, аналитический подход, умение просчитывать ситуацию. Уверен, что подобные мероприятия очень полезны для тех, кто хочет быть успешен в стремительно меняющемся мире

В образовательном мероприятии «День студента» в СберУниверситете приняли участие 100 студентов из ведущих вузов Москвы, «Школы 21» и финалисты проекта «УМНИК-Сбербанк».

Центр академических партнёрств Сбера сотрудничает с 335 вузами страны. Среди программ — специальные кафедры для подготовки специалистов профессий будущего, совместные магистратуры, производственные стажировки для студентов, мастер-классы.