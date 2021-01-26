Молодые люди хотят накопить 670 тыс. рублей при помощи страхования в Сбере

В День студента Сбер решил развеять миф о финансовой беспечности молодёжи. В 2020 году число клиентов «Сбербанк страхование жизни» в возрасте до 25 лет, заключивших договоры накопительного страхования жизни (НСЖ), выросло в полтора раза по сравнению с 2019 годом. Как показал анализ договоров, оформленных за последние три года, молодые россияне копят регулярно, небольшими суммами и, как правило, планируют делать это в течение 10 лет.

В среднем молодые россияне хотят накопить 670 тыс. рублей (клиенты всех возрастов — 950 тыс. рублей). Больше 1 млн рублей копит каждый пятый клиент Сбера до 25 лет, а максимальная сумма у клиентов этой возрастной группы составила 40 млн рублей.

С каждым годом молодые клиенты заключают всё более долгосрочные договоры НСЖ. В 2018 году наибольшее количество договоров заключено на срок до 5 лет (49%), в 2019 году — на 6–10 лет (36%), а в 2020-м — на 11–15 лет (46%).

Примечательно, что парни копят активнее, чем девушки (63% заключённых договоров приходится на мужчин), хотя в целом, согласно исследованиям, более склонны к накоплениям женщины. Мужчины до 25 лет также заключают договоры страхования на более значительные суммы: у парней в среднем 730 тыс. рублей, у девушек — 650 тыс. рублей.

Активнее всего копит молодёжь в Московском регионе (34% от общего количества договоров), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (5%), Краснодарском крае, Ростовской области и Республике Башкортостан (по 3%).

Ольга Монахова, исполнительный директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка:

– Несмотря на популярное мнение о том, что молодые люди недостаточно серьёзно относятся к деньгам, на примере клиентов «Сбербанк страхование жизни» мы видим, что это не так. НСЖ не только обеспечивает страховой защитой, но и помогает комфортно копить на любую цель, будь то образование, квартира, свадьба или непредвиденные обстоятельства. Кстати, согласно нашим исследованиям, на случай непредвиденных обстоятельств копит 23% молодёжи — это самая популярная цель. На втором месте (17%) — покупка квартиры.