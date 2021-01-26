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С начала пандемии в Бурятии зафиксировали 653 летальных случая от новой инфекции

За прошедшие сутки в республике скончались три человека с коронавирусом.

Из новых 148 случаев COVID-19: 114 человек – обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

Амбулаторное лечение проходят 1 014 пациентов, наблюдается 1 328 человек. Всего выздоровели от COVID-19 – 27 105 (+122) человек.

За последние сутки в регионе умерли 3 человека с тяжелой сопутствующей патологией, всего с начала эпидемии скончалось 653 человека.

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Занятость коечного фонда составляет 59,9%.

В России с понедельника, 18 января, по поручению президента Владимира Путина началась массовая вакцинация населения от коронавируса. По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в первый год вакцинацией можно будет охватить 60% населения страны.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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