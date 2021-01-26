Посевные площади яровых в Иркутской области за последние пять лет выросли в 18 раз

С ростом посевных площадей выросло и его производство, сообщает Росстат.

В 2020 году сельхозпроизводители региона по предварительным данным собрали около 66 тыс. тонн рапса – это рекордный результат за всю историю уборки Иркутской области. Внедрение в производство новых высокопродуктивных сортов позволило достигнуть урожайности семян с 1 гектара 16,8 центнеров, тем самым превысив уровень 2010 года в 1,5 раза.

Основной продукт, получаемый в регионе из рапса, — семена и корма в виде зеленой массы для сельскохозяйственных животных. Кроме того, перерабатывающие предприятия успешно наладили производство рапсового масла, увеличив отжим с 1,0 тыс. тонн в 2010 году до 6,7 тыс. тонн в 2020 году.

Побочные продукты маслобойного производства – шрот и жмых являются ценнейшим высокобелковым кормом. Сельхозпроизводители области реализуют свою продукцию как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Так, за 2020г. экспорт семян рапса по данным таможенной статистики составил 16,1 тыс. тонн.