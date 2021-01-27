Банк «Открытие» предложил правительству Иркутской области ресурсы для реализации крупных проектов 

Ближайшие два-три года будут непростыми для всей бюджетной системы страны: дефицит растет и на региональном, и на федеральном уровнях, при этом развивать инфраструктуру и обеспечивать условия для ведения бизнеса властям сейчас требуется как никогда. Предоставить ресурсы для реализации крупных проектов в Иркутской области готова одна из крупнейших российских финансовых структур – банк «Открытие». «Это новый вектор развития, – сказал после подписания соглашения о сотрудничестве губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. – Самое главное, что от этого выиграют жители региона. Ведь в конечном итоге это и строительство новых объектов, и создание комфортных условий жизни».

Михаил Задорнов, президент-председатель правления банка «Открытие».

Пресс-конференция в Иркутске. Фото: Андрей Фёдоров.

Особое внимание – сфере строительства

Банк «Открытие» и правительство Иркутской области сотрудничают с 2019 года. В декабре 2020-го они подписали новое соглашение о сотрудничестве, значительно расширив масштабы взаимодействия.

– Нынешнее соглашение предусматривает работу по четырем направлениям, – рассказал президент-председатель правления банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов, – финансирование регионального и муниципального бюджетов, поддержка инфраструктурных проектов, поддержка малого и среднего бизнеса, зарплатные проекты и социальное партнерство. Это те направления, в которых специализируется банк «Открытие», – уточнил он.

Особое внимание планируют уделить взаимодействию в сфере строительства жилья и объектов социальной инфраструктуры на основе государственно-частного партнерства.

– Для группы «Открытие» Иркутская область является одним из ключевых регионов в Сибирском федеральном округе, – сказал Михаил Задорнов. – Мы видим большой потенциал для развития сотрудничества с региональными властями в реализации инвестиционных проектов, имеющих высокую социальную и инфраструктурную значимость.

Все потребности муниципалитетов одними кредитами не закроешь

Одним из ключевых направлений совместной работы было названо финансирование бюджетов муниципальных образований и Иркутской области. Михаил Задорнов и Игорь Кобзев также обсудили возможность участия банка в проекте размещения инфраструктурных облигаций региона. Каждый инструмент решает свои задачи, этим нужно пользоваться, уверен руководитель банка «Открытие».

– Практику активного кредитования региональных и муниципальных бюджетов мы ввели в последние два-три года и собираемся продолжать ее дальше. 2021– 2023 годы будут непростыми для всей бюджетной системы. Конечно, регионы получат benefit от увеличения подоходного налога на наиболее состоятельных граждан, но из их бюджетов при этом выпадает целый ряд других доходов. В этом случае регионы могут воспользоваться кредитами Минфина, а также банковскими кредитами.

Однако, все потребности кредитами не закроешь. Долгосрочные вопросы логично закрывать с помощью облигационных займов, уверен Михаил Задорнов.

– Ставки, которые мы видим сейчас, – исторически достаточно низкие. Выпуск облигаций позволяет, по сути, привлечь деньги на пять или даже на семь лет под низкие проценты. Иркутская область достаточно богата с точки зрения российских регионов, но, думаю, и ей в ближайшие пару лет такой инструмент как облигации будет очень кстати. Мы не знаем, насколько долго ставки останутся на низком уровне, – важнее другое – область может эти деньги потратить не на текущие нужды, а инвестировать и решить ряд долгосрочных вопросов в сфере здравоохранения, инфраструктуры. Эти деньги позволяют серьезно продвинуть территорию.

Такая практика для банка «Открытие» не нова: за последний год он разместил уже порядка 15 выпусков региональных облигаций. Например, путем размещения муниципальных облигаций 5 млрд рублей привлек Новосибирск, успешно были размещены государственные облигации Ульяновской области, объем инвестиций составил 7 млрд рублей.

Банк контролирует подрядчика и ход работ

Михаил Задорнов, президент-председатель правления банка «Открытие».

Владимир Чернышев, управляющий банком «Открытие» в Иркутской области.

Пресс-конференция в Иркутске. Фото: Андрей Фёдоров.

В формате государственно-частного партнерства банк «Открытие» готов активно участвовать в реализации социальных проектов, таких как строительство школ, детских садов, объектов здравоохранения, а также национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

– Банк «Открытие» намерен участвовать в реконструкции и капитальном ремонте клиник, закупке оборудования для них. Такое сотрудничество мы предложили губернатору Иркутской области, увидели взаимный интерес, наметили объекты здравоохранения, – рассказал Михаил Задорнов. – Банк имеет большой опыт уже реализованных по стране проектов государственно-частного партнерства. Например, в Приангарье мы участвовали в реконструкции областной больницы. В Чите так был построен центр кинезиотерапии. В настоящее время по заказу республики Бурятия банк строит центр ядерной медицины в Улан-Удэ.

По словам Михаила Задорнова, банк «Открытие» финансирует не только проекты в здравоохранении, но и строительство жилья, а также инфраструктурные проекты, такие как дорожное строительство или создание производственной инфраструктуры.

– Мы не просто финансируем проект – мы контролируем подрядчика и ход работ. Мы понимаем, как и что работает в этой сфере, видим движение средств. У банка есть своя инжиниринговая служба, что позволяет нам фактически выступать в роли контролера и гаранта завершения таких объектов. Тем самым банк снимает с субъекта риски того, что подрядчик затянет сроки, что объект будет стоить гораздо дороже или возникнут какие-то другие проблемы.

Малый и средний бизнес – в фокусе внимания банка

Работа с малым и средним бизнесом - давно в фокусе внимания банка «Открытие». По состоянию на конец декабря 2020 года его клиентская база составила порядка 480 тысяч предприятий, в том числе, клиентами банка являются около трех тысяч иркутских предпринимателей.

– Малый и средний бизнес – это наша безусловная специализация, – напомнил Михаил Задорнов. – Малых и средних предприятий, которые хотя бы раз в месяц совершают банковские операции, у нас 235 тысяч, еще 250 тысяч клиентов у нашей дочерней компании – онлайн-банка для предпринимателей «Точка». В пандемию малый и средний бизнес оказался в самом сложном положении, ему требовалась в первую очередь финансовая поддержка. Но я уверен, что в дальнейшем от банка понадобится не только это, – бизнесу кстати будет всесторонняя методологическая, образовательная поддержка, помощь по переходу в онлайн, и, по сути, сопровождение по жизни.

Розничным клиентам – защита от COVID-19

- Кроме компаний малого и среднего бизнеса, в Иркутской области у банка «Открытие» более 35 000 активных розничных клиентов. Банк планирует увеличить это число в среднесрочном горизонте в разы», - рассказал Михаил Задорнов, - в том числе, предлагая интересные зарплатные проекты. Об этом также шла речь во время рабочей встречи с правительством региона.

Еще одной сферой возможного сотрудничества может стать поддержка социальной сферы, работников бюджетных отраслей, – рассказал Михаил Задорнов. – Банк «Открытие» предлагает сотрудникам предприятий в сфере образования, здравоохранения, культуры и муниципальных учреждений льготные условия кредитования и обслуживания, а также специально разработанную страховую программу «Защита от COVID-19». В случае заражения вирусом держателям зарплатных карт выплачивается возмещение, позволяющее сохранить привычный уровень дохода. Также совместно со страховой компанией «Росгосстрах» разработаны и реализуются программы по для реабилитации после COVID-19 и онкозаболеваний.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев высоко оценил роль подписанного с банком «Открытие» соглашения о сотрудничестве. «Это новый вектор развития», – заявил он, подчеркнув, что в первую очередь от такого партнерства выиграют жители региона.

Банк «Открытие» в Иркутской области

Владимир Чернышев, управляющий банком «Открытие» в Иркутской области.

Пресс-конференция в Иркутске. Фото: Андрей Фёдоров.

В настоящее время на территории Иркутской области под брендом «Открытие» работает шесть отделений банка в Иркутске, Ангарске и Братске. Во время пандемии банк «Открытие» принял активное участие в поддержке предпринимательского сообщества. По словам Владимира Чернышева, управляющего банком «Открытие» в Иркутской области, основная поддержка бизнесу во время кризиса была оказана за счет реструктуризации. Так, по собственным программам реструктуризации клиентам банка в регионе на начало декабря было выдано 1,4 млрд рублей.

Работа с малым и средним бизнесом исторически является приоритетным направлением в деятельности «Открытия» в Иркутской области. В 2020 году банк поддержал региональный конкурс «Предпринимательский прорыв года».

– Мы были очень рады выступить генеральным партнером конкурса: поддержка бизнеса особенно актуальна в это непростое время, и я считаю, что это дает хороший толчок для развития предпринимательства в Иркутской области, – отметил Владимир Чернышев.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.