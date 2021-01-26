Что осложняет поиск работы в России

Трудности с составлением резюме возникают только у 27% россиян, сообщает Работа.ру.

Почти половина жителей России (48%) считают, что самое сложное в поиске работы — найти подходящую вакансию. Еще 40% опрошенных отметили, что для них трудно ждать ответа на отклик от потенциального работодателя. 36% респондентов указали, что самое сложное в поиске работы — собеседование, а для 27% участников исследования сложно даются собеседования со службой безопасности и проверки на полиграфе. Четверть опрошенных испытывают трудности с составлением резюме, 18% — с выполнением тестового задания, а 10% — с подготовкой сопроводительного письма.

В варианте «Другое» респонденты чаще всего указывали, что легко находят новую работу.

При поиске подходящей вакансии большинство опрошенных (70%) ожидаемо обращают большое внимание на зарплатное предложение работодателя. 56% респондентов внимательнее всего изучают требования и условия работодателей. 43% участников исследования указали, что перед откликом тщательно изучают отзывы от сотрудников компании, а для 40% опрошенных важна репутация компании.

35% соискателей интересует наличие соцпакета у потенциального работодателя, 28% — расположение места работы, а 24% — командировки. Еще 13% респондентов отметили, что изучают бренд потенциального работодателя и новости о нем в СМИ и на телевидении. 7% опрошенных обращают внимание на то, в каком стиле описана вакансия, 4% — на наличие дресс-кода, а 2% — на наличие аккаунтов компании в социальных сетях.