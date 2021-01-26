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Главгосэкспертиза одобрила проект строительства объектов транспорта газа ИНК

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проектной документации технологических объектов системы трубопроводного транспорта газа с Ярактинского и Марковского нефтегазоконденсатных месторождений Иркутской нефтяной компании, сообщают в компании.

На этапе строительства, по которому получено положительное заключение Главгосэкспертизы, планируется построить участок трубопровода до газофракционирующей установки (ГФУ) протяженностью два км в районе промышленной площадки Толстый Мыс в Усть-Куте и насосную станцию для транспорта газа на левом берегу реки Лены на территории Марковского месторождения.  

Проектной документацией предусмотрено строительство трубопроводов и сопутствующей инженерной инфраструктуры и оборудования для транспорта продуктов переработки природного и попутного нефтяного газа Ярактинского и Марковского месторождений. Проектируемые объекты предназначены для создания производственной системы, обеспечивающей перекачку широкой фракции легких углеводородов от установок комплексной подготовки газа (УКПГ) обоих месторождений на ГФУ, расположенную в городе Усть-Кут в Иркутской области. Также в рамках проекта предстоит обустроить кустовые площадки с газовыми скважинами, проложить сеть межпромысловых газопроводов и вдольтрассовые линии электропередач. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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