Главгосэкспертиза одобрила проект строительства объектов транспорта газа ИНК

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проектной документации технологических объектов системы трубопроводного транспорта газа с Ярактинского и Марковского нефтегазоконденсатных месторождений Иркутской нефтяной компании, сообщают в компании.

На этапе строительства, по которому получено положительное заключение Главгосэкспертизы, планируется построить участок трубопровода до газофракционирующей установки (ГФУ) протяженностью два км в районе промышленной площадки Толстый Мыс в Усть-Куте и насосную станцию для транспорта газа на левом берегу реки Лены на территории Марковского месторождения.

Проектной документацией предусмотрено строительство трубопроводов и сопутствующей инженерной инфраструктуры и оборудования для транспорта продуктов переработки природного и попутного нефтяного газа Ярактинского и Марковского месторождений. Проектируемые объекты предназначены для создания производственной системы, обеспечивающей перекачку широкой фракции легких углеводородов от установок комплексной подготовки газа (УКПГ) обоих месторождений на ГФУ, расположенную в городе Усть-Кут в Иркутской области. Также в рамках проекта предстоит обустроить кустовые площадки с газовыми скважинами, проложить сеть межпромысловых газопроводов и вдольтрассовые линии электропередач.