В Иркутске дети с диагнозом СМА получат препарат спинраза

Дети со спинальной мышечной атрофией получают терапию в Иркутской областной детской больнице. Об этом сегодня, 26 января, сообщил министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков.

Патогенетическое лечение препаратом спинраза получают 11 детей. Препарат вводят по схеме, для этого пациентов госпитализируют в медучреждение.

Напомним, лекарственный препарат спинраза приобретён в январе 2021 года за счёт средств областного бюджета. Накануне регистр пациентов со СМА направлен в Минздрав России, далее они будут обеспечены лекарством за счёт средств Фонда «Круг добра», который создан по Указу Президента для обеспечения пациентов с редкими и орфанными заболевания.