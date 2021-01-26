Иркутская область получит 1,4 млрд рублей на развитие сельского хозяйства

Эта сумма на 34,8% больше уровня 2020 года, сообщают в областной администрации.

Активное развитие сельхозпроизводства в регионе стимулирует рост пищевой и перерабатывающей промышленности. В частности, с января по ноябрь 2020 года на 7,9% увеличился выпуск мясных полуфабрикатов, на 4,1% – мяса и субпродуктов, на 2% – колбасных изделий, на 1,6% – сливочного масла.

Также в 2020 году урожай зерна в регионе увеличился на 86 тыс. тонн и составил 865,1 тыс. тонн. Производство рапса выросло более чем в два раза – до 66 тыс. тонн. Положительные результаты продемонстрировали и овощеводы Иркутской области. Кроме того, производство скота и птицы за 2020 год составило 152,3 тыс. тонн, что на 1,2% больше уровня 2019 года. На 1,5% увеличилось производство молока, составив 452,4 тыс. тонн.

Ранее Росстат опубликовал данные о росте посевных площадей выросло рапса в регионе. В 2020 году сельхозпроизводители региона по предварительным данным собрали около 66 тыс. тонн рапса – это рекордный результат за всю историю уборки Иркутской области. Внедрение в производство новых высокопродуктивных сортов позволило достигнуть урожайности семян с 1 гектара 16,8 центнеров, тем самым превысив уровень 2010 года в 1,5 раза.